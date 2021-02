Speurdersteam op zoek naar Gea (57) in duinen bij Heemskerk met honden en drones

De zoektocht is vanochtend om 10.00 uur begonnen. Een opsporingsteam van SAR Nederland kamt met drones en honden het duingebied in Heemskerk uit. "We hebben een indicatie dat de mevrouw daar is geweest", laat een politiewoordvoerder weten.

Op verzoek van de familie vindt de zoekactie plaats. "Het is een moeilijk doorzoekbaar gebied, vandaar dat een speciaal team is ingezet." Haar man Alfred en zoons Stan en Stefek maken zich enorme zorgen.

Tegelijkertijd willen familieleden van Gea met andere vrijwilligers gaan zoeken in delen van haar woonplaats Beverwijk. Zij hopen dat gehoor wordt gegeven aan een oproep die zij via Facebook hebben gedaan.

'Even een sigaretje roken'

Op dinsdagmiddag verliet Gea de GGZ-afdeling (geestelijke gezondheidszorg) van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk om 'even een sigaretje' te roken. De camerabeelden van het ziekenhuis zijn de laatste die ze van haar hebben, zowel politie als familie heeft geen idee waar ze is of kan zijn.

De vermiste Beverwijkse is 57 jaar, heeft kort blond haar, een gezet postuur en opvallende wallen onder haar ogen. Ze is 1.75 meter lang. De kleding die ze op de foto draagt, droeg ze ook op het moment van haar vermissen. Mensen die meer weten over de vermissing of weten waar Gea is, worden opgeroepen alarmnummer 112 te bellen.