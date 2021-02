⛸️Drukte en gezelligheid in Haarlemse binnenstad, wegen worden afgesloten vanwege drukte

Pas op met schaatsen op de Amsterdamse grachten, waarschuwt Weeronline. "Pas sinds donderdag zijn de Amsterdamse grachten dichtgegroeid met ijs. Het ijs is zo'n 5 centimer dik, maar voor een flinke massa mensen heb je minstens -10 graden nodig", zegt een woordvoerder van Weeronline. "Dat betekent dat het ijs gevaarlijk dun is en niet zo betrouwbaar. De temperatuur is in het westen niet zo ver onder nul gekomen, maar -8 graden, terwijl het in het oosten -14 graden was."

Toch houdt dat enthousiaste schaatsliefhebbers niet tegen de grachten op te gaan.