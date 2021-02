Anonieme veiling moet kunsthuis W139 redden

AMSTERDAM - Dit weekend veilt het Amsterdamse kunstcentrum W139 werk van bekende en onbekende kunstenaars. Op welke kunstenaar je biedt is niet duidelijk, want alles wordt anoniem verkocht. W139 verloor dit jaar haar gemeentelijke subsidie en staat daarom op omvallen. "Deze veiling is ontzettend nodig. Deze plek mag niet verdwijnen."

De tentoonstellingsruimte aan de Warmoestraat staat erom bekend ruimte te bieden aan jonge en experimentele kunstenaars. Het is de laatst overgebleven productie- en presentatieruimte voor hedendaagse kunst in de binnenstad en bestaat al meer dan 40 jaar. Nu het kunsthuis de gemeentelijke subsidie is verloren, wordt er gevreesd voor het voortbestaan van die ruimte. Dit weekend zijn er daarom verschillende acties. Er is een acht-uur-durende talkshow en er worden 170 kunstwerken geveild. Die veiling gebeurt helemaal anoniem. "Dat maakt het bijzonder spannend", vertelt kunstenaar Hanna Mattes van het veilingsinitiatief Dead Darlings. "Je moet op iets bieden wat je leuk vindt, in plaats van iets wat misschien een grote marktwaarde heeft."

Volgens zakelijk directeur Jowon van der Peet is het belangrijk dat W139 blijft bestaan. "Stel je voor dat je ergens naar binnen kan stappen zonder toegang te hoeven betalen en je daar een nieuwe wereld kan ontdekken in hartje Amsterdam, wat op dit moment gedomineerd wordt door de monocultuur. We hebben het nu hartstikke zwaar, maar ik blijf hopen dat we verder mogen en veel Amsterdammers kennis mogen laten maken met onze kunst." De talkshow is vanaf 12:00 te volgen op de website van W139.

