Oud-topspits El Hamdaoui over z'n opvolger bij AZ, Boadu: "Veel potentie"

ROTTERDAM - Dit weekend neemt AZ het thuis op tegen sc Heerenveen. Aan de Friese tegenstander bewaart Mounir El Hamdaoui warme herinneringen. De oud-AZ'er werd namelijk in z'n eerste Alkmaarse periode topscorer van de eredivisie tegen de Friezen, en in z'n tweede periode bij AZ maakte hij tegen sc Heerenveen zijn enige treffer. "Leuke beelden om terug te zien."

We zochten de oud-topscorer van AZ op in Rotterdam op z'n nieuwe werkplek. El Hamdaoui is tegenwoordig spelersbegeleider. "Ik help z'n handje op het gebied van hun ontwikkeling."

Boadu

El Hamdoui speelde van 2007 t/m 2010 bij AZ en vervolgens nog een paar maanden in 2015. Nu komt hij uit voor de Utrechtse amateurclub DHCS. AZ volgt hij nog op de voet en kijkt met extra interesse naar z'n opvolger in de spits, Myron Boadu. "Hij heeft veel potentie. Nu is het belangrijk voor hem dat hij vertrouwen in zichzelf houdt en dat hij elke training de beste wil zijn. Die goals komen dan wel weer."

