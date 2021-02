IJsbrekers houden Amsterdam bereikbaar over water

AMSTERDAM - Drie ijsbrekers houden in opdracht van Rijkswaterstaat Amsterdam bereikbaar over water. Met veel geweld houden de schepen de vaarroute van Lemmer naar Amsterdam ijsvrij. De straffe oostenwind kan in combinatie met de koude nachten zorgen voor flinke ijsgang. "Door de straffe wind gaat het ijs stapelen en kan het groeien tot meer dan een meter", vertelt Frank Krijgsheer van Rijkswaterstaat.

Kapitein Cornelis Bakker is enthousiast over zijn werk: "Dit willen wij allemaal natuurlijk. Als je als jochie meegaat en je ziet dat geweld en die kracht als je voorop staat, en het ijs wordt gebroken, ja dat is een geweldige ervaring en dan denk je dat wil ik ook later natuurlijk." Cornelis heeft zijn schip speciaal even aan de kant gelegd om NH Nieuws te woord te staan. Hij vertelt dat de omstandigheden minder zwaar zijn dan in 2018, de laatste keer dat Rijkswaterstaat ijsbrekers moest inzetten. De ijsgang was destijds zo zwaar dat zelfs de ijsbrekers er niet meer doorheen kwamen. Toen werd voor een aantal dagen een vaarverbod afgekondigd.

Rijkswaterstaat probeert schade op allerlei vlakken zoveel mogelijk te voorkomen. "Het ijs kan door opstuwing wel een meter dik worden", vertelt Frank Krijgsman van Rijkswaterstaat "en dan kan het kades en sluizen serieus beschadigen." Door het ijs op tijd te breken wordt die schade voorkomen. Andere schade ontstaat doordat binnenvaartschepen niet kunnen varen. De schepen vervoeren substantiële hoeveelheden vracht, vaak brandstof naar de hoofdstad. Als die transporten onmogelijk worden, ontstaat er echt een probleem. "We proberen die zo lang als mogelijk veilig door de meren te loodsen", vertelt Krijgsman, die bij Rijkswaterstaat verantwoordelijk is voor de ijsbestrijding. Het gaat dooien: 'Jammer' "Jammer", zegt ijsbreker kapitein Cornelis Bakker als de verslaggever opmerkt dat de dooi in zicht is. Maar voorlopig blijft er werk genoeg. Ook als de dooi is ingezet zijn ijsbrekers nodig om het IJssel- en Markermeer bevaarbaar te houden. Het kan wel een paar weken duren voor de reusachtige ijsklompen verdwenen zijn. "Mensen staan al lang weer in hun tuintje als wij de ijsgang op het Markermeer nog in de gaten te houden", zegt Frank Krijgsman.