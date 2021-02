Ziekenboeg FC Volendam stroomt leeg: "Gelukkig niet heel ziek geweest"

Martijn Kaars was één van de spelers die was uitgeschakeld. De Monnickendammer volgde de wedstrijden tegen Go Ahead Eagles (1-3 zege) en Excelsior (0-2 nederlaag) noodgedwongen voor de televisie. "Ja, heel vervelend. Je zit elf dagen thuis. Voor een sporter het vervelendste wat er is. Gelukkig ben ik niet heel ziek geweest, maar je merkt wel dat ik twee weken uit de running ben geweest."