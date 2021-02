Politie spoort wegpiraten op via Tiktok en Instagram

ALKMAAR - Met hoge snelheid over de snelweg scheuren, dat filmen en op sociale media zetten is niet zonder gevolgen. De politie kreeg na een speurtocht langs filmpjes op Instagram en Tiktok twee wegpiraten in het vizier en liet hen naar het bureau komen. Een van hen moest zijn rijbewijs inleveren.

De zoektocht naar de wegpiraten begon toen de politie een Instagramfilmpje kreeg toegstuurd. Daarop was te zien hoe iemand met 220 kilometer per uur over de A9 bij Heemskerk scheurde. De politie speurde online verder en trof zo'n 40 videos aan op Instagram en Tiktok van gevaarlijk verkeersgedrag in de regio.

265 kilometer per uur

Op de filmpjes was onder meer te zien hoe iemand met 190 kilometer per uur door de bebouwde kom van Alkmaar reed. Ook werd op een nog onbekende weg de snelheid van 265 kilometer per uur aangetikt. De politie weet de precieze snelheid omdat de kilometertellers prominent in beeld waren.