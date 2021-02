Grote brand in woning, zelfde erf waar week geleden drugslab uitbrandde

De brandweer is aanwezig, en probeert het vuur onder meer vanuit een hoogwerker te blussen. Op het moment dat de brand uitbrak, was er niemand in de woning aanwezig. Er zijn voor zover bekend dan ook geen slachtoffers gevallen.

Er komt veel rook vrij bij de brand, zo meldt de veiligheidsregio. Omwonenden die daar last van hebben wordt aangeraden ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatiesystemen uit te schakelen.

Aanhoudingen voor drugslab

Nadat op 4 februari het drugslab was ontdekt, zijn alle aangetroffen spullen in beslag genomen. De politie hield een 41-jarige vrouw uit Oostzaan en een 55-jarige jarige man uit Oostzaan aan voor betrokkenheid bij het lab. Of de brand was ontstaan als gevolg van de activiteiten in dat lab is niet bekend.