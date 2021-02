'Rappers opgepakt door arrestatieteam in Zuidoost'

AMSTERDAM - Een arrestatieteam van de politie heeft vandaag meerdere aanhoudingen verricht in Zuidoost. Volgens verschillende misdaadjournalisten gaat het om rappers.

Zeker twee aanhoudingen vonden plaats op de Karspeldreef. Een getuige die naar de supermarkt ging, zegt tegen AT5 dat daar eerst gefilmd werd. "Toen ik de winkel uitliep, zag ik allemaal politie en het arrestatieteam buiten en zag ik een tot drie mannen geblinddoekt tegen muren staan. Een paar minuten later kwamen er nog politiebusjes en auto's bij en werden de mannen afgevoerd."

Neergeschoten rapper Bigidagoe laat schotwonden zien, is boos en houdt van zijn haters

Moeder Bigidagoe keert terug naar beschoten woning: "Ik had dood kunnen zijn"

Een van deze verdachten zou rapper Bigidagoe zijn, melden Telegraafjournalist Wilson Boldewijn en Crimesite. Ook op sociale media wordt zijn naam genoemd.

Neergeschoten

De rapper werd in augustus neergeschoten in de Rivierenbuurt. Een paar dagen later werd de woning van zijn moeder onder vuur genomen.

De afgelopen tijd zou Danzel S., de echte naam van rapper Bigidagoe, een conflict hebben met een andere rapper, Chivv. Dat leidde tot deze videoclip. Daarin rapt Chivv over het feit dat de rivalen elkaars dure kettingen hebben afgepakt. Ook deze rapper zou volgens Crimesite zijn aangehouden.