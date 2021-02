Scholen West-Friesland maken zich klaar voor examens: 'De situatie is een gegeven'

Sinds vanmiddag is de kogel dan toch door de kerk: de centrale eindexamens gaan door. Wel flink versoepeld, met een extra herkansing en de mogelijkheid om een onvoldoende van een niet-kernvak weg te strepen. West-Friese scholen en scholieren reageren verdeeld op het besluit, maar zijn eensgezind over de gewenste uitvoering: “Alle leerlingen zo goed mogelijk begeleiden richting die examens."

Of deze vorm dan wél een volwaardig examen biedt, is discutabel volgens Stef Macke, directeur van het Hoornse Tabor College D'Ampte. Hij sprak zich eerder deze maand al uit tegen het afnemen van eindexamens dit schooljaar. Leerlingen mogen een onvoldoende van een niet-kernvak wegstrepen, als dat na herkansen nog steeds leidt tot zakken. "Waarom dan toch een examen", vraagt Macke zich af. "Dat is een beetje alsof je een rijexamen aflegt, waarbij je voor een keertje bepaalde regels mag negeren en toch slaagt."

Want je middelbareschooltijd afsluiten zonder examens, dat voelt toch als incompleet. Zara (16) zit op het Oscar Romero in Hoorn en vindt het om die reden ergens ook wel fijn dat de examens nu toch doorgang vinden. “Zonder examens voelt het alsof ik het niet helemaal goed heb afgesloten, omdat anderen wel eindexamen hebben gedaan en wij niet.”

Het zijn de woorden van Eugene Kramer, directeur-bestuurder van RSG Enkhuizen. “De situatie is een gegeven”, benadrukt hij. “Het belangrijkste is dat we ons nu in gaan zetten om onze leerlingen zo goed als mogelijk naar de examens te begeleiden.” Hij ziet de zorgen die ook onder scholieren op zijn school leven. Toch denkt hij dat veel leerlingen blij zijn met dit besluit. “Ik merk dat een overgrote meerderheid het toch wel jammer vindt dat ze geen examen kunnen doen.”

Omdat ze examenleerling is, mag ze wel naar school komen, maar door de afstandsregels krijgt ze les op 'leerpleinen', werkplekken waar meer afstand gehouden kan worden. "Zonder muren en soms vlakbij de kluisjes, waar iedereen langsloopt." Al met al komt het de voorbereiding niet ten goede. "Het centrale examen is een momentopname, waar we nu gewoon niet goed op worden voorbereid."

De voorbereiding is bij sommige leerlingen nog niet op orde, merkt ook Inez (18). Ze doet vwo op het Copernicus in Hoorn en vindt dat de kwaliteit van het onderwijs het afgelopen jaar, door het vele wisselen tussen online en fysiek lessen, niet voldoende was.

"'Hoe ga ik mijn tijd tot de zomervakantie gebruiken', is de kernvraag die je moet beantwoorden", vervolgt hij. Niet met het afnemen van examens, volgens Macke. Veel liever zou hij de komende maanden benutten om les te geven en achterstanden weg te werken. "Nu ga je kostbare onderwijstijd gebruiken om te toetsen. Laten we gewoon goed onderwijs geven."

De besluitvorming van vandaag had volgens Kees van Bergeijk, directeur van het Martinus College in Grootebroek, ook wel wat sneller gemogen. Hij liet eerder deze maand al weten dat het afnemen van examens volgens hem best mogelijk is. "We hebben nou eenmaal centrale examens", vult hij vandaag aan. "Dan wil je ook een volwaardig diploma aan kunnen bieden." Een écht werkbare situatie is volgens Van Bergeijk nu gewoon niet realistisch. "Bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen."

LAKS: "Doe wat aan de omvang"

Het LAKS kwam kort na de bekendmaking van het officiële besluit van de minister met een statement op haar website. De scholierenorganisatie hekelt de beslissing om nog steeds in alle vakken te examineren. De organisatie had liever examens gezien voor bijvoorbeeld alleen de kernvakken. Voorzitter Nienke Luijckx: "Het beeld van een regulier eindexamen wordt nu koste wat kost overeind gehouden. Had die moeite gestoken in het gericht begeleiden van leerlingen.”