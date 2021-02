HV Volendam en coach Hans van Dijk per direct uit elkaar: "Als donderslag bij heldere hemel"

Van Dijk had gisteravond een gesprek met de club om over de toekomst te praten. "Uiteindelijk gaf de club aan niet te gaan verlengen. Dat kan", zegt Van Dijk in gesprek met NH Sport. "De reden dat ze niet wilden verlengen was omdat de groep weinig vertrouwen in me had om er nog een goed seizoen van te maken. Dat kwam heel onverwacht."

De oefenmeester staat sinds 2019 aan het roer in Volendam. Nadat de competitie werd stilgelegd vanwege de coronamaatregelen had Van Dijk nog het idee dat zijn team de goede weg had ingeslagen. Van Dijk heeft na het gesprek met de directie nog overwogen om het seizoen in Volendam af te maken. "Maar na een nachtje slapen heeft het ook geen zin om dan nog drie maanden langer met elkaar door te gaan."