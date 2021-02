IJmuidenaren spreken hun geliefden toe: "Lieve Henk, je bent de liefste"

IJMUIDEN - Vandaag is het Valentijnsdag. En wat is er nou mooier dan een valentijnsboodschap recht uit het hart? IJmuidenaren op de Planetenweg pakken gretig hun moment voor de camera om hun geliefden toe te spreken.

Een vrouw glundert van oor tot oor: "Lieve Henk, ik hou van je. Je bent altijd vriendelijk, lief, en nooit boos." En op de vraag of er nog tijd is voor romantiek deze zondag, zegt ze met een grote glimlach: "Elke zondag!"

Op de Planetenweg voor de bloemenstoel maken IJmuidenaren dankbaar gebruik van de gelegenheid om hun geliefden toe te spreken voor de camera. "Mijn vrouw had corona en daar hebben we het heel moeilijk mee gehad, maar samen komen we er door: dat weet ik zeker", vertelt een man.

Voor de bloemenstal aan de Planentenweg is Valentijnsdag steevast een omzetmaker. Toch valt het dit jaar wat tegen. De kou, sneeuw en coronamaatregelen maken het lastiger dit jaar. Eigenaar Henk van 't Veld: "Dat is jammer. Maar iedereen heeft er last van. We maken er het beste van."