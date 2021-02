Langlaufend over golfbaan Spaarnwoude: "Fantastisch dat dit kan!"

VELSEN-ZUID - Wie deze dagen op golfbaan Spaarnwoude rondloopt, waant zich in een wintersportoord. Een groot deel van het terrein is namelijk ingericht als langlaufpiste. Fanatieke wintersporters kunnen, nadat ze hebben gereserveerd, een flinke ronde maken op de lange latten. "Je waant je echt even in het buitenland", aldus één van de langlaufers.

"Het is echt vechten om een plekje, maar we zijn natuurlijk wel gebonden aan de coronaregels. Mensen moeten vooraf telefonisch een tijdslot reserveren en niet zomaar hier naartoe komen", aldus Anneke Dekker van golfbaan Spaarnwoude. De Haarlemse Ria Schluter-Olbers hoorde onlangs dat ze 'om de hoek' kon gaan langlaufen en was er als de kippen bij, net als vele andere wintersportliefhebbers. (lees verder na de video)

Golfbaan Spaarnwoude voor even omgetoverd tot wintersportoord - NH Nieuws

"Het is toch fantastisch dat dit kan!", aldus Ria, die eigenlijk deze week naar Zwitserland had willen afreizen. "Daar wilde ik ook gaan langlaufen. Dat kan natuurlijk niet vanwege corona, dus dan maar hier op de golfbaan. Ik ga er helemaal een feest van maken!" Ria is geen lid van de golfvereniging, maar dat maakt niet uit. Iedereen is welkom, ook komend weekend. Althans, als de dooi niet te veel doorzet. Jacques Nieuwenhuizen is wél een golfer en kent alle greens hier. Langlaufen heeft hij nooit eerder gedaan, dus dit is een uitgelezen kans. "Ik ski wel, maar dit is echt een nieuw avontuur. Aan de andere kant, er kan natuurlijk niet heel veel gebeuren, want het is geen zwarte piste."

Golfer Jacques Nieuwenhuizen langlauft over golfbaan Spaarnwoude - NH Nieuws

De vraag is natuurlijk of het langlaufen wel goed is voor de kwaliteit van de golfbaan. Anneke Dekker erkent dat het niet optimaal is, daarom wordt ook niet het hele terrein gebruikt. Op de wedstrijdbanen mag bijvoorbeeld niet gelanglauft worden. "Het kan op de banen waar de beginnende golfers vaak spelen en de de mensen moeten zich wel aan de route houden die onze greenkeepers hebben uitgezet." Ondertussen wordt er ook nog gegolft. Quint en Rob spelen even verderop een potje wintergolf. Met een felgekleurde oranje bal, want een witte vind je natuurlijk moeilijk terug in de sneeuw. "Het gaat nog niet zo goed, helaas. Je raakt eerder de sneeuw dan de bal", aldus Rob. Hij heeft de langlaufers voorbij zien schuifelen. De kans dat hij er per ongeluk één zal raken, is nihil. "Zij hebben die kant van de baan en wij deze, dus dat gaat makkelijk."

Quint en Rob spelen een potje wintergolf bij -4 graden Celsius - NH Nieuws

De langlaufers kunnen verschillende afstanden afleggen en eindigen vervolgens weer bij de kantine. "Heel leuk, het is natuurlijk uniek dat dit nu in Nederland kan", aldus een jonge langlaufster. Ria komt even later ook in volle vaart op de finish af. "Hartstikke leuk man! Morgen kom ik terug en dan neem ik een vriendin mee." Debutant Jacques heeft ook de finish gehaald en heeft een voldaan gevoel na een uur zwoegen op de lange latten. "Prima, heerlijk. Kijk om je heen, het is prachtig weer. Een succesje."