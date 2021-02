Marathonschaatser Bart Mol baalt als een stekker: "Bedankt voor niets"

SCHERMERHORN - Het kabinet gaf donderdagavond geen toestemming voor een NK marathon op natuurijs. "Het is alsof je aan het koken bent voor een hele groep mensen en vervolgens komen ze niet eten", aldus de teleurgestelde marathonschaatser Bart Mol.

"Het kabinet heeft overlegd met het Veiligheidsberaad over het organiseren van een NK", vertelt de schaatser uit Wervershoof. "We zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat het helaas vanwege de druk op de zorg en politie en handhaving nu niet mogelijk is om coronaproof buiten een wedstrijd te organiseren."

Mol heeft dan ook weinig begrip voor de beslissing om geen groen licht voor het NK te geven. "Ik vind het jammer dat als iets mogelijk is het wordt afgekeurd. Natuurijs is werelderfgoed en er mag wel reacreatief op gereden worden. Ik denk dat wij die wedstrijd goed coronaproof hadden kunnen rijden."