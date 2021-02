Bibi werd zonder dat haar echte moeder het wist ter adoptie afgestaan: "Verschrikkelijk"

MUIDERBERG - Ze had het gevoel altijd al, maar kwam er pas een paar jaar geleden echt achter: de uit Bangladesh geadopteerde Bibi Hasenaar werd helemaal niet zo vrijwillig afgestaan als werd gedacht. Ze weet dat haar moeder nog jaren naar haar gezocht heeft. "Het maakt me echt heel boos als ik daaraan denk", vertelt ze. Haar verhaal is een van de redenen waarom adopties uit het buitenland voorlopig worden opgeschort.

"Een paar jaar geleden kwam ik er via via achter dat er wat mis was met mijn adoptie. Ik kreeg een krant uit Bangladesh onder ogen met het nieuws dat er zes kinderen waren vermist. Ik stond daar ook op als vermist kind. Dat deed mijn wenkbrauwen wel fronsen", vertelt ze op NH Radio.

"Ik voelde me een ongewenst kind, omdat mijn ouders mij hadden afgestaan. Aan de andere kant van de wereld was mijn moeder juist aan het zoeken"

"De derde keer kreeg ze een foto onder ogen waarop te zien was dat wij eigenlijk al op Schiphol zaten. Dat is het laatste beeld dat ze van ons heeft gezien. Ze kreeg te horen dat het ook geen zin had om ons te zoeken. Ze kreeg te horen dat wij een nieuw leven zouden krijgen."

Van een tehuis met goede zorg en onderwijs was geen sprake en ook bezoekjes van ouders zaten er niet in. "Mijn moeder is drie keer in het tehuis geweest, maar mij kreeg ze nooit te zien. Waarschijnlijk omdat ik te jong was. Toen ze de tweede keer kwam, werd ze eigenlijk al tegengehouden en mocht ze niet naar binnen."

"Als ze vijftien of zestien zouden zijn, zouden de ouders een volwaardig kind terugkrijgen dat de kost kon verdienen. De ouders mochten hun kinderen wel elk weekend opzoeken en in vakanties zouden we naar huis mogen. Dat aanbod kreeg mijn moeder ook en ze besloot het te doen", vertelt Bibi.

Het verhaal van Bibi's adoptie is schrijnend. Ze ontdekte dat haar moeder haar onder valse voorwendselen heeft afgestaan. "Er bleek destijds een man van Terres des Hommes te zijn die in het dorp waar ik vandaan kom ouders aan het benaderen was. Dat dorp stelde niet heel veel voor trouwens, dat was meer een soort kamp. De man vroeg ouders of het ze wat leek dat hun kinderen naar een soort tehuis gingen, waar ze goed verzorgd werden en onderwijs kregen."

Toch geloofde ze het verhaal pas nadat ze zelf verder onderzoek deed. "Ik ben niet iemand die goedgelovig is en ik dacht: dit moet wel eerst verder onderzocht worden. Toen ben ik zelf verder gaan graven en werd er onderzoek gedaan. Dat onderzoek toonde aan dat het helaas allemaal waar is."

Zelf had Bibi weleens het vermoeden dat haar adoptie niet klopte. "Die vermoedens ben ik eigenlijk nooit verder gaan onderzoeken, ik ben er nooit in gaan spitten. Maar toen ik die foto zag in de krant, met mijzelf als vermist kind, toen gingen wel alle alarmbellen rinkelen. Dit is vreemd, dacht ik."

"Daarom is mijn zaak ook vrij goed bewijsbaar, omdat er gewoon veel documenten van zijn. Op heel veel dingen staat haar naam. Ook op documenten van klokkenluiders die destijds al aan de bel hebben getrokken. Mijn moeder heeft het uiteindelijk nooit af kunnen maken, het was tevergeefs. Ik heb dat werk nu overgenomen. Ik vind dat ook mijn morele plicht als haar dochter."

Bibi's moeder zag haar kinderen nooit meer terug, maar ook Bibi zag haar moeder nooit meer. "Ik kwam pas een paar jaar geleden achter dit verhaal, maar mijn moeder is nu al twaalf of dertien jaar geleden overleden. Dat vind ik wel heel erg jammer, dat ik haar nooit meer heb gezien."

"Ik heb zelf ook aan het onderzoek meegewerkt en ben ook gehoord door de commissie. Mijn adoptieverhaal is, ook door het werk van mijn moeder, heel erg bewijsbaar en daar hebben ze veel aan gehad. Vooraf was ik wel erg kritisch over de commissie omdat ik dacht: ze worden door de regering betaald, ze zullen daarom vast niet hard oordelen over diezelfde regering. Dat bleek dus niet zo te zijn. Heel veel geadopteerden zijn erg blij met dit rapport. Het geeft ons heel veel antwoorden, erkenning en steun."

Het rapport van de commissie-Joustra, dat hard oordeelt over de handelswijze rondom adopties, voelt voor Bibi als een enorme steun in de rug. "Dit is de erkenning waar ik altijd naar gezocht heb", vertelt ze.

"Het is echt heel schrijnend. Ik ken geen enkel adoptiekind uit Bangladesh dat vrijwillig is afgestaan", zegt ze. Natuurlijk heeft niet iedereen zijn of haar familie kunnen opsporen, maar diegene die dat wel hebben gedaan weten dat ze niet vrijwillig zijn afgestaan."

Het voelt voor Bibi wrang dat ze altijd heeft gevoeld dat ze geen liefde had van een moeder, terwijl dat eigenlijk wel zo was en haar moeder naar haar zocht. "Dat is echt heel wrang, dat ik mijn moeder daar nooit voor heb kunnen bedanken."

Bibi werd na een paar dagen herenigd met haar broer. "Mijn eerste adoptieouders vonden het ontzettend schrijnend en trokken aan de bel. Ze vonden dat dit zo niet kon. Ik werd toen met mijn broer herenigd, maar ik kwam wel bij een gezin terecht dat eigenlijk niet op mij had gerekend en er niet zo op zat te wachten. Ik heb me daarom altijd een beetje het buitenbeentje gevoeld."

Bibi's adoptie was jarenlang van grote invloed op haar en zorgde ervoor dat ze geen onbezonnen jeugd had. "Ik voelde me een ongewenst kind, dat afgestaan was. Daar heb ik last van gehad. Ik wist niet dat juist aan de andere kant van de wereld mijn echte moeder mij juist aan het zoeken was. Ik kwam in Nederland ook niet in een liefdevol gezin terecht."

Wat Bibi ook steekt is dat ze bij aankomst in Nederland van haar broer gescheiden werd. "Het is sowieso natuurlijk al een heel avontuur. Eerst kom je in een tehuis terecht, waar je drie weken lang honger hebt. Daarna ga je op een vlucht naar Nederland. Onderweg ben ik flink vastgebonden, omdat ik kennelijk te veel liep of bewoog", vertelt ze.

"Als je aankomt in Nederland vertrouw je eigenlijk niemand, behalve je broer. Daar word je dan van gescheiden. Hij ging naar een ander gezin. Op Schiphol kregen de adoptiegezinnen wel te horen dat we familie waren, maar dat mensen in Bangladesh zogezegd niet veel waarde zouden hechten aan familiebanden. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. De eerste tijd in Nederland heb ik veel lopen huilen. Ik wilde natuurlijk naar mijn broer terug."