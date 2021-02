'Siberisch' Wieringen trekt veel wandelaars: "Het is hier zo mooi, zo rustig!"

Waar rond veel schaatsgebieden files ontstaan en waarschuwingen uitgaan voor drukte, is het op Wieringen een en al rust. Van extreme kou willen de Wieringers niet weten: "Siberisch? Nee! Van week met die sneeuwstorm was het veel kouder. Toen ben ik de dijk niet op geweest", vertellen Cees Volkers en Lieneke van der Have uit Stroe.

Altijd mooi

Cees Volkers heeft steevast zijn camera bij zich om de sneeuw en het ijs op het wad vast te leggen: "Het levert absoluut prachtige plaatjes op. Daar hoef je eigenlijk je camera niet voor bij je te hebben. Je kunt gewoon om je heen kijken. Vooral al die stromingen maken een prachtig reliëf op het ijs. Dat zie je niet op de schaatsbaan."

"We wonen hier al veertig jaar en we lopen hier heel vaak," zegt Cees blij. "Het is hier fantastisch", vult Lieneke aan. "Het wad is altijd mooi, ook al regent het. Mijn gezegde is wel; in de winter is dit van ons en van de zomer is het van iedereen om te wandelen en te genieten."