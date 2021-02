Na het weekend moeten gemalen aan, gevaar voor schaatsers

IJMUIDEN - De gemalen staan, waar het kan, uit om de ijsgroei zoveel mogelijk te stimuleren. Na het weekend is de verwachting dat het gaat dooien, de kans is groot dat de gemalen dan weer aan moeten en dat kan zorgen voor gevaarlijke situaties op het ijs.

De kans is groot dat maandag de gemalen weer aan moeten om het smeltwater af te kunnen voeren. "Sneeuw en ijs is feitelijk uitgestelde neerslag", zegt woordvoerder Kirsten Barnhoorn - Lakerveld van het Hoogheemraadschap Rijnland. "De sneeuw die eerder is gevallen, zal bij intredende dooi als water afgevoerd moet worden."

Gevaar voor schaatsers

Als de gemalen weer aangezet worden, betekent dit dat het ijs dunner wordt. "We trekken het water als het ware weg", legt Barnhoorn-Lakerveld uit. "Dat water schraapt dan langs de onderkant van het ijs, waardoor het ijs daar slijt. Tegelijkertijd smelt het ijs ook aan de bovenkant weg."

Zodra de gemalen weer aan moeten, zijn schaatsers dus gewaarschuwd. Het ijs wordt dan heel onvoorspelbaar. Volgens de weersvoorspelling gaat het maandag dooien, naar verwachting moeten dan ook de gemalen weer aan.