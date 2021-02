Schaatsvereniging Velsen blijft dicht, tekort aan vrijwilligers en leden nekt schaatsvereniging

In naam bestaan ze nog, Schaatsvereniging Velsen, maar daar is ook alles mee gezegd. "De meeste van onze vrijwilligers zijn al op leeftijd en überhaupt hebben we er niet veel meer", zo vertelt Harry Steman, secretaris van de schaatsvereniging.

Een ander euvel waar de schaatsvereniging mee kampt is het gebrek aan materiaal als gevolg van vandalisme en diefstal. "Onze veegmachine is twee keer gestolen uit de container", vertelt Steman. "De eerste keer hebben we hem nog teruggevonden, de tweede keer hadden we minder geluk."

De container zelf is ook al vaker het mikpunt van vandalisme gebleken met als resultaat dat de schaatsvereniging de container uiteindelijk heeft weggehaald.

Goede hoop

Het resultaat is dat ondanks het prachtige schaatsweer, de ijsbaan in Velsen-Zuid deze winter ongebruikt blijft. De prangende vraag die bij het bestuur blijft spelen is hoe nu verder te gaan, aldus de secretaris. "Met nieuwe, enthousiaste leden en jonge, vlotte vrijwilligers heb ik goede hoop voor volgend jaar", zegt Steman opgetogen.