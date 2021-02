Ook wegen naar Naardermeer afgesloten vanwege extreme schaatsdrukte

NAARDEN - Het is zo druk met schaatsers op de plassen van het Naardermeer dat de gemeente heeft besloten de wegen naar het gebied af te sluiten. Bezoekers kunnen het gebied alleen nog maar uit en niet meer in.

Het was vanmorgen al vroeg druk met schaatsers op de dichtgevroren plassen van het Naardermeer. Al voor het ochtendgloren stonden de eerste schaatsers op het ijs en dat werd later alleen maar meer.

Dat valt ook op de wegen naar het Naardermeer goed te merken. Op de Overscheenseweg en de Meerkade staan honderden meters aan geparkeerde auto's. Verkeer dat nu aankomt om te komen schaatsen wordt teruggestuurd.

De gemeente spreekt van een 'extreme verkeersdrukte'. Het besluit om de wegen af te sluiten wordt genomen vanwege de veiligheid: de wegen moeten toegankelijk blijven voor hulpdiensten.

Wegen Loosdrechtse Plassen ook dicht

Het Naardermeer is allesbehalve het enige gebied waar het momenteel erg druk is met schaatsers. De gemeente Wijdemeren riep eerder vanochtend al om niet mee naar de Loosdrechtse Plassen te komen, omdat het daar te druk is.