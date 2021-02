Noordkop & Texel NL V Remy en zijn vrienden: de zeearenden moeten gaan samenwerken

ANNA PAULOWNA - In de serie 'Remy en zijn vrienden' volgt NH Nieuws het reilen en zeilen op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. Deze keer zien krijgen de zeearenden per paartje een hele gans. Zo worden ze gedwongen om samen te werken.

Steller zeearend 'mantelt'zijn prooi - NH

Bij de zeearenden staat vandaag gans op het menu. Meestal worden de roofvogels, om strijd te voorkomen, apart gevoerd. Maar nu worden ze aangemoedigd om samen te werken. Ze krijgen deze keer een hele gans, in plaats van stukken vlees. "We moeten het mannetje natuurlijk wel de kans geven om ook echt eten te vangen. Zeker nu de paartijd eraan zit te komen, moet hij zich kunnen bewijzen", zegt verzorger Saskia. Steller Het vrouwtje van de Steller zeearenden toont weinig interesse als dierverzorger Saskia een gans in het verblijf legt. Ze lijkt haar mannetje wel op te roepen iets te ondernemen. Behoedzaam komt hij naderbij. Eenmaal bij zijn prooi, kijkt hij rond of er geen kapers op de kust zijn. Als dat niet het geval is, grijpt hij de gans met beide poten en vliegt ermee weg. Volgens Saskia gaat het volgens plan: "Als de band goed is, duikt het mannetje er als eerste op. Die laat dan aan het vrouwtje zien: 'Kijk eens wat ik gevangen heb?' En dan mag het vrouwtje er ook van eten. Zouden ze elkaar helemaal niet leuk vinden, zouden ze echt vechten om het eten."

Quote "Wat een roofvogel niet ziet, is er ook niet" saskia verbruggen, dierverzorger

Bij de Europese arenden duikt het vrouwtje als eerste op de prooi. Volgens Saskia is dat een teken van zwakte. "Dat betekent dat het mannetje niet sterk genoeg is om een prooi te vangen. Dat is eigenlijk niet zo'n goed teken." Maar Saskia wil niet meteen oordelen. "Het kan ook zijn dat het mannetje vandaag niet zo'n honger heeft en dat het volgende week andersom is." 'Mantelen' Als de zeearenden hun prooi eten, gaan ze daar met gespreide vleugels overheen staan, ook wel 'mantelen' genoemd. Zo kunnen concurrenten niet zien dat hij iets heeft gevangen. Dat lijkt raar, want je zou denken dat het juist opvalt als je dat zo doet. Maar dat werkt bij arenden toch anders, legt Saskia uit. "Wat roofvogels niet zien, is er ook niet. Als je echt met een vogel zou gaan jagen, gebruik je dat ook een beetje. Hij heeft de prooi gevangen, maar dan leg je er bijvoorbeeld een handdoek overheen en dan laat 'ie los. Hij heeft het nog met zijn klauwen vast, want hij voelt het nog, maar hij ziet het niet meer. Dan laat hij los en kun je het weghalen."

