Tweede Kamer akkoord met fusie Beemster en Purmerend; boer Harry maakt zich zorgen

PURMEREND - De fusie tussen de gemeenten Beemster en Purmerend is weer een stap dichter bij nu de Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel voor de herindeling. Boer Harry Heeman uit Middenbeemster die een ludieke actie startte tegen de fusie maakt zich grote zorgen: "Wat er in de toekomst gaat gebeuren met het landschap daar maak ik me grote zorgen over."

"We worden verkwanseld en weggegeven aan Purmerend. Dat kan niet", vertelde de furieuze boer Heeman toen. "We moeten nu met Purmerend samen, omdat de kas leeg is. Alles is verdwenen hier. Het wordt steeds stiller hier in de Beemster. Er moeten koppen gaan rollen", vertelde Heeman.

Het wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer. Als zij ook instemmen met dit voorstel is de herindeling een feit. Eerder stemden beide gemeentes, de provincie Noord-Holland en de Ministerraad al in met de fusie.

"Uiteindelijk wordt het van hoger hand opgedrongen. Dat de Tweede Kamer nu akkoord is, verbaast me niets", zegt boer Heeman. "Ik heb me er toen heel kwaad overgemaakt. Het is toen heel raar gegaan. De Beemster Polderpartij kwamen 34 stemmen te kort en hadden toen geen meerderheid en werden bij de gemeenteraad buitenschot gehouden."

Het besluit van de Tweede Kamer leidt ertoe dat de gemeente Purmerend in nieuwe samenstelling circa 90.000 inwoners telt en een oppervlakte van 97 km² beslaat. De herindeling is per 1 januari 2022.

Koe en Zopie

Boer Harry Heeman komt niet meer in actie om de fusie tegen te houden. "Daarvoor is het nu te laat. Ik ben nu aan het schaatsen met de koe die ik toen mee had in Purmerend", lacht hij. "Géén koek en zopie, maar koe en zopie. Coronaproof schaatsen dat is schaatsen op anderhalve meter, oftewel één koelengte."