Reddingsbrigade De Streek oefent in het ijs: "Het kan altijd gevaarlijk zijn"

Waar West-Friesland zich opmaakt voor een weekend vol schaatspret, maakt Reddingsbrigade De Streek in Stede Broec zich klaar om in dit winterweer te oefenen. "We maken onze leden wegwijs over de gevaren van ijs." Erg belangrijk, volgens voorzitter Bob Koelman.

De ploeg van Koelman houdt zich bezig met zwemmend redden. Zondag gaat zijn brigade met een aantal leden oefenen in het ijs: "We maken een wak, daar moeten onze leden in opleiding met overlevingspakken in. Met priemen proberen ze vervolgens weer uit het ijs te klimmen."

Normaal oefenen de leden in een zwembad. Een wak in het ijs wordt dan nagebootst met drijfmatten. "Een stuk makkelijker dan wat we zondag gaan doen", vertelt Koelman. "Nu krijg je te maken met onderkoelingsverschijnselen. Je weet van te voren niet hoe je lichaam daarmee omgaat."

Gevaar

Het kan volgens Koelman altijd gevaarlijk zijn op het ijs. “Je weet niet hoe dik het ijs al is." Vooral rond sluizen is het volgens hem onverstandig om het ijs op te gaan. "Wat wij altijd adviseren: ga nooit alleen schaatsen en kom alleen op plekken waar je al sporen hebt gezien."

En als het dan toch fout gaat? "Je moet vooral niet in paniek raken. Als je ónder het ijs terecht komt, zoek dan naar kleurverschil. Soms ligt er een laagje sneeuw op het ijs, de opening in het ijs is lichter van kleur."

Heb je de opening gevonden? "Probeer jezelf dan op je rug te draaien en randen op te zoeken, waar je je voeten tegenaan af kunt zetten." En vooral belangrijk: "Klim richting de kant waar je vandaan komt. Daar heb je al overheen geschaatst en is het ijs dus sowieso dik genoeg."