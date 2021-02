⛸️Verschillende wegen afgesloten voor schaatsers, gemalen maandag weer aan

Meestal is zandkunstenaar Maxim Gazendam uit Kortenhoef in de weer met zand, maar deze dagen gebruikt de kunstenaar een ander natuurlijk element voor zijn kunst: sneeuw. In de bossen bij Garderen, een plaatsje op de Veluwe, bouwt hij met een team aan 'de grootste iglo van Nederland'. NH Nieuws zocht hem op.

Wat de techniek betreft is bouwen met zand en sneeuw als 'appels met peren vergelijken', vertelt hij. "Met sneeuw en ijs werk je met heel andere gereedschappen. Met kettingzagen en beitels, daar waar je in zand natuurlijk met scheppen en troffels werkt. Dus het is even wat anders, maar niet minder leuk." De methode die is toegepast om de iglo te bouwen is een 'heel speciale'. "We hebben eerst een grote bult sneeuw bij elkaar geschoven met een paar shovels, die bult hebben we twee dagen laten inklinken en hard laten worden, daar hebben we plastic overheen gedaan en dan nog veel meer sneeuw en ijs eroverheen en water eroverheen gesproeid", legt de kunstenaar uit.