GGD-teststraat Wormerveer dicht; te koud om te werken

WORMERVEER - De teststraat in Wormerveer is vandaag tot en met dinsdag 16 februari gesloten. "Het is er te kou voor onze medewerkers om er te werken", vertelt Diana Nierop van de GGD. De teststraten in Purmerend en Zaandam blijven wel open.

"De locatie is niet warm te krijgen. Het is een loods op een bedrijventerrein die niet helemaal dicht is", vertelt Nierop. Ook staat de testbus vanwege de kou de komende week niet in Volendam. Inwoners van Edam-Volendam kunnen daar vanaf maandag 22 februari weer terecht.

Het aantal mensen in Zaanstreek-Waterland dat de afgelopen week positief is getest op corona is gedaald ten opzichte van de voorgaande periode. De afgelopen weken is er door de sluiting van een aantal locaties minder getest. De cijfers kunnen daarom afwijken.

Vaccinatielocatie

De vaccinatielocatie in Purmerend draait weer op volle toeren. "Die is alleen op zondag dicht geweest vanwege code rood. De bereikbaar is goed en ze hebben geen vertraging opgelopen door de sluiting", zegt Nierop. De regio Zaanstreek-Waterland krijgt er vanaf april een vaccinatielocatie bij. Naast Sportcentrum De Beuk in Purmerend gaat er ook geprikt worden in Topsportcentrum De Koog in Koog aan de Zaan.