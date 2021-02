Gemeente Wijdemeren roept op niet naar de plassen te komen vanwege schaatsdrukte

Via Twitter roept de gemeente op om ergens anders te gaan schaatsen. "Maak een wandeling of ga schaatsen op een rustige sloot of vaart in je buurt", schrijft de gemeente.

Het is ook druk op de wegen naar de plassen. Op de filekaart van de ANWB is te zien dat auto's op de N408 van Loenen naar Loosdrecht in de file staan. Dat geldt ook voor de tegengestelde richting.

NH Nieuws was gisteren ook aanwezig op het ijs. Het werd toen erg druk rond de Loosdrechtse plassen. Er ontstonden files en de gemeente sloot verschillende wegen af.