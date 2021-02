Uiterweg voor schaatsfanaten afgesloten om veiligheid te waarborgen

AALSMEER - Dit weekend wordt topdrukte verwacht op in ieder geval de kleine poel. Jong en oud kan hier de schaatsen onderbinden, maar de schaatsverenigingen blijven gesloten. Om veiligheid en afstand te waarborgen op de bevroren Aalsmeerse wateren is de Uiterweg sinds vandaag afgesloten voor schaatsverkeer.

Verkeersdrukte

Om eventuele verkeersdrukte in het centrum in goede banen te leiden, heeft de gemeente enkele verkeersmaatregelen genomen. Deze maatregelen moeten de grote drukte van ijsrecreanten uit het centrum weren en bevat onder andere een afsluiting voor autoverkeer van de Uiterweg. "Dit omdat uit eerdere ijsperioden bleek dat men daar in de bermen gaat parkeren. Dit veroorzaakt niet alleen overlast voor bewoners, maar leidt ook tot situaties waarbij hulpdiensten in noodsituatie niet ter plaatse kunnen komen."

Geparkeerde voertuigen die toch hinder of gevaar veroorzaken zullen worden weggesleept. Voor bewoners van de Uiterweg en noodzakelijk verkeer geldt uiteraard vrije doorgang. Verkeersregelaars kunnen aan passanten richting de Uiterweg om bewijs en/of legitimatie vragen. "Wij vragen om uw begrip voor enig oponthoud en medewerking bij controle. De verkeersregelaars staan er vooral in het belang van Aalsmeer en haar bewoners."