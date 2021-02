Zandkunstenaar gaat vreemd met sneeuw: 'Grootste iglo van Nederland'

GARDEREN/KORTENHOEF - Meestal is Maxim Gazendam uit Kortenhoef in de weer met zand, maar deze dagen gebruikt de kunstenaar een ander natuurlijk element voor zijn kunst: sneeuw. In de bossen bij Garderen, een plaatsje op de Veluwe, bouwt hij met een team aan 'de grootste iglo van Nederland'. NH Nieuws zocht hem op.

Het is de bedoeling dat het publiek vanaf vandaag een kop koffie of glühwein to go bij de iglo kan komen halen. "We blijven vanavond net zo lang doorwerken tot het klaar is en morgen openen we de deuren voor het publiek."

"In plaats van zandsculpturen, zoals op het zandsculpturenfestijn (EK in Zandvoort, red), zijn we nu als een soort ludieke actie een iglo aan het bouwen", vertelt de Kortenhoever voor de camera van NH Nieuws.

Helemaal nieuw is het werken met sneeuw niet voor Gazendam. "Ik maak wel vaker sneeuw- en ijssculpturen, dus op zich zijn we het wel gewend. De omstandigheden zijn iets anders, we zijn wat dikker aangekleed."

Wat de techniek betreft is bouwen met zand en sneeuw als 'appels met peren vergelijken', vertelt hij. "Met sneeuw en ijs werk je met heel andere gereedschappen. Met kettingzagen en beitels, daar waar je in zand natuurlijk met scheppen en troffels werkt. Dus het is even wat anders, maar niet minder leuk."

Zo bouw je een iglo

De methode die is toegepast om de iglo te bouwen is een 'heel speciale'. "We hebben eerst een grote bult sneeuw bij elkaar geschoven met een paar shovels, die bult hebben we twee dagen laten inklinken en hard laten worden, daar hebben we plastic overheen gedaan en dan nog veel meer sneeuw en ijs eroverheen en water eroverheen gesproeid", legt de kunstenaar uit.

Eergisteren was 'de grote schepdag', de dag waarop de iglo werd uitgehold. "Dan tot aan het plastic helemaal leeg scheppen, en dan blijft er een mooie constructie staan in de vorm van een iglo."

Open huis

Wie dat wil kan binnen in de iglo een kijkje nemen, uiteraard met respect voor de coronaregels. "We hebben een mooie bank met warme kleedjes erop, en komt verlichting in en er komt een vuurtonnetje voor te staan, dus het wordt een gezellig gebeuren."

Maar hoe weet hij nu eigenlijk dat het de grootste iglo van Nederland is? "Dat weet ik niet", zegt hij met een knipoog, "maar dan is het een uitdaging voor andere mensen."

Experiment in Zandvoort

Terwijl Gazendam in Garderen aan zijn iglo werkte, werd er in Zandvoort een experiment met een zandkunstwerk uitgevoerd. Op initiatief van de wethouder Gert-Jan Bluijs is geprobeerd om een van de zandsculpturen van de afgelopen editie van het EK Zandsculpturen met een laagje ijs te bedekken, om er zo een ijssculptuur van te maken. Of dat is gelukt, zie je hieronder.