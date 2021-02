Volendammers komen belofte na: wak hakken en erin springen

VOLENDAM - Waar veel mensen alleen aan schaatsen kunnen denken in deze dagen, is dat voor verschillende Volendammers wel anders. NH Nieuws was vorige week al bij de fanatieke winterzwemmers op bezoek, maar kwam graag nog een keer terug om ze een wak te zien hakken én in de bevroren Gouwzee te zien springen.

"Dat zou het ultieme toppunt zijn", glunderde winterzwemmer Jan Keizer vorige week. "Als we hier een wak moeten hakken om te kunnen zwemmen." Nu de ondiepe Gouwzee volledig is bevroren is het zover.

Nadat er een gat is gehakt is Dave Kes de eerste die zich klaarmaakt voor een frisse duik. Twijfels heeft hij niet: "Je moet ook niet denken! Gewoon er instappen." Een plons later en hij ligt erin. Hoe het voelt? "Alsof er allemaal naalden in je huid prikken. Het is een extase, een soort 'slush puppy' waar je in zit."

