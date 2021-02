Domper voor marathonschaatsers: definitief geen NK natuurijs

De KNSB liet eerder vandaag weten dat 'mocht het doorgaan, zij er klaar voor zijn'. Er lag een draaiboek klaar waarin de marathonschaatsers (mannen en vrouwen) uit de topdivisie getest zouden worden op corona en in een bubbel zouden leven.

Coronaproof 'niet mogelijk'

Het ministerie is er niet van overtuigd dat de volksgezondheid gewaarborgd kan blijven. "Het is op dit moment al erg druk met mensen die op en rondom het ijs aanwezig zijn", schrijft het VWS in een reactie. "We zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat het helaas vanwege de druk op de zorg en politie en handhaving nu niet mogelijk is coronaproof afgebakend buiten een wedstrijd te organiseren."

"Dat is voor iedereen een teleurstelling, voor de KNSB, de marathonschaatsers, voor het publiek, maar ook voor de burgemeesters en het kabinet. Iedereen had graag gezien dat we, nu het eindelijk weer eens goed vriest, er een schaatswedstrijd op natuurijs georganiseerd had kunnen worden. Ontzettend jammer!"