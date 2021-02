Marathonschaatser Stoltenborg: "Ik ben ervan overtuigd dat het NK er gaat komen"

DRONTEN - Marathonschaatser Mats Stoltenborg uit Hoofddorp stond vandaag voor het eerst op het natuurijs. Dat deed hij op het Drontermeer. De schaatser is ervan overtuigd dat het NK marathon er gaat komen. "Als je de kans krijgt dan moet je die pakken", aldus Stoltenborg.

Marathonschaatser Stoltenborg is er heilig van overtuigd dat het NK marathon doorgaat - NH Nieuws

De Hoofddorper is bezig aan zijn eerste seizoen bij Team Jumbo-Visma. Door de coronacrisis werden de marathonwedstrijden afgelast dus het was een vreemd seizoen voor Stoltenborg. Een NK marathon op natuurijs zou veel goed maken. "Ik word niet als een favoriet bestempeld. Mijn kwaliteiten liggen vooral op kunstijs, maar met zo'n gek jaar zou het zomaar de goede kant op kunnen vallen", aldus Stoltenborg.





Sven Kramer / Koen Verweij

Ook Sven Kramer en Koen Verweij hebben laten weten dat ze wel oren hebben naar een NK marathon. Toch denkt Stoltenborg dat zij kansloos zijn voor de eindoverwinning. "Hun specialiteit is op kunstijs. Natuurijs is compleet anders. Supermooi voor de sport dat ze mee willen doen, maar ik schat ze zeker niet in bij de kanshebbers", laat Stoltenborg weten.