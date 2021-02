Loosdrecht genoemd als locatie NK natuurijs, ijsclub hoopt op groen licht

Dat de Loosdrechtse Plassen genoemd worden als geschikte locatie voor het eerste NK natuurijs sinds 2013, is volgens ijsclub-voorzitter Len Veerman niet gek. "Wij zitten in het systeem van de marathons en de natuurklassiekers dus daar doen we altijd aan mee. Maar we zijn ook reëel. Het ijs is nog niet dik genoeg want we willen 15 centimeter dikte hebben. Dat is het nu nog niet."

Op dit moment is het al erg druk in Loosdrecht. Schaatsliefhebbers zijn massaal uitgerukt. "We hebben al geadviseerd om niet meer naar Loosdrecht te komen. Veel mensen komen namelijk met een natte broek thuis omdat ze een wak ingaan", waarschuwt Veerman. "Dus over een NK praten doen wij nog liever niet."