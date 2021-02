Dit weekend massaal het Noord-Hollandse natuurijs op: hoe blijft het coronaproof?

Gisteren zorgde de schaatskoorts al voor enorme drukte op en rond de Loosdrechtse plassen in de gemeente Wijdemeren . Het werd er zelfs zo druk dat de gemeente extra verkeersmaatregelen trof. Een buurtbewoner riep de massaal toegestroomde schaatstoeristen zelfs op om weer naar huis te gaan. De coronaregels zouden niet in acht genomen worden.

NH Nieuws maakte een inventarisatie van de voorbereidingen die verschillende gemeenten en ijsverenigingen in de provincie treffen. Nu het eindelijk weer eens streng vriest, willen we massaal het ijs op, maar is die drang wel te verenigen met de coronamaatregelen?

Nergens wordt actief ontmoedigd om de ijzers in coronatijd onder te binden. Wel worden in veel gemeenten maatregelen genomen om de verwachte drukte in goede banen en het publiek nog maar eens op de coronamaatregelen te wijzen.

Zo laat de gemeente Uithoorn weten dat er bij het Zijdelmeer tekstkarren worden geplaatst met de oproep om anderhalve meter afstand te bewaren. "We gaan verder uit van het gezonde verstand van mensen", aldus een woordvoerder. "Dat ze begrijpen dat de coronamaatregelen ook op het ijs gelden."

Een woordvoerder van buurgemeente Aalsmeer laat alleen weten dat de 'eerste prioriteit handhaving bij veiligheid ligt'. Op haar website meldt de gemeente dat er alleen van de ijspret kan worden genoten met inachtneming van de coronamaatregelen. "Ook als u wilt genieten van een pak sneeuw of een mooie laag ijs, blijft de oproep om zo min mogelijk mensen te ontmoeten." Amstelveen adviseert om hooguit met het eigen huishouden of één vriend of vriendin te gaan schaatsen. "Als het te druk wordt, ga dan weg."

Haarlemmermeer en Koggenland raden hun inwoners aan om vooral in de buurt een slootje op te zoeken, om reisbewegingen te beperken. Wie in een van die gemeenten een ijsbaan bezoekt, kan handhavers tegenkomen, die hen kunnen vragen om meer afstand te bewaren of een rustigere plek op te zoeken.

"De ijsclubs zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de maatregelen op hun baan", aldus een woordvoerder van de gemeente Haarlemmermeer. De verenigingen in Koggenland hebben volgens de gemeente allemaal aangeven coronaproof te zijn. "Er wordt wel extra gesurveilleerd om te kijken hoe het gaat en of mensen zich aan de regels houden."

Boa's rond de baan, geen koek-en-zopie

De gemeente Den Helder zet boa's in om te controleren of schaatsers op en rond de baan van de ijsvereniging de regels naleven. Over koek-en-zopie bestaat onduidelijkheid: hoewel de Veiligheidsregio zegt dat het mag, steekt de gemeente er een stokje voor. De vereniging houdt de kraampjes daarom uit voorzorg dicht.

"Zonde", vertelt voorzitter van de ijsclub Joop van Schie. "Het scheelt weer wat inkomsten, maar we zijn wel blij dat er geschaatst kan worden." De laatste dagen loopt het storm met nieuwe inschrijvingen volgens de voorzitter. "Er zijn nu al 400 nieuwe leden bijgekomen. Die willen allemaal schaatsen dit weekend."

Tijdslots in Spaarndam

IJsvereniging Nova Zembla in Spaarndam gaat vanochtend om 11.00 uur open voor iedereen die zich in de afgelopen dagen heeft aangemeld voor een tijdslot. Om te voorkomen dat het te druk wordt, is gebruik van de baan gelimiteerd tot een uur en een kwartier. Van de vijf tijdslots voor vandaag waren er gisteravond nog vier beschikbaar: alleen het slot van 15.00 uur tot 16.15 uur was uitverkocht.

Bij de baan is 'een beperkt assortiment koek-en-zopie' te krijgen. Wel zijn alle drankjes en hapjes 'to go', want kliekjes mensen wil de vereniging koste wat het kost voorkomen. Op haar website legt de vereniging de spelregels uitgebreid uit, met het verzoek goed naar de aanwijzing van de corona-coördinatoren te luisteren. "Want zij doen dit werk vrijwillig."

Wie zo'n baan te saai vindt, op zoek is naar de créme de la créme voor de natuurijsschaatser en daarvoor best een halfuur wil wandelen, moet vooral dit verhaal lezen. Al roept ook Staatsbosbeheer op om je op deze locatie aan de coronamaatregelen te houden.

Passief schaatsen

Hoef je niet zo nodig het ijs op, maar kun je wel enorm genieten van de slagen van anderen en het geluid van het ijs? Kijk dan onze beelden van gisteren op de Loosdrechtse Plassen terug.