Meer (boeren)bedrijven slijten producten direct aan consument: "Extra inkomstenbron"

Volgens Gabe Venema, onderzoeker aan Wageningen Universiteit & Research, is de stijging ook het gevolg van de zoektocht van bedrijven naar nieuwe verdienmodellen. "Dit kan leiden tot een extra inkomstenbron voor het bedrijf, alhoewel wel de vraag is in welke mate dat ook is. Dat zal per geval verschillen." Vooral de opzet van de logistiek is een uitdaging. "Het is belangrijk dat dat efficiënt gebeurt. Samenwerking met andere bedrijven daarin kan dan een optie zijn, ook om een breder assortiment aan te bieden."

"Omdat het product verser is van kwaliteit en je ook weet waar het vandaan komt. En dat de prijs voor de consument vaak aardig is. Ook voor boeren en tuinders is het een aardige manier van inkomsten: ze kunnen direct hun kostprijs rekenen", verklaart Van den Brand de populariteit van de stalletjes langs de weg.

Zo is de gemeente Hollands Kroon bijvoorbeeld de vijfde gemeente in Nederland met de meeste bedrijven die omzet halen uit de zogenoemde 'korte ketenverkoop'. In totaal zijn er 83 bedrijven gevestigd die een deel van hun inkomen halen uit de directe verkoop van hun producten aan klanten. Ook Medemblik en Texel scoren hoog met 71 en 64 van die bedrijven.

Ook is volgens hem het lokaal inkopen van producten steeds meer 'in the picture': "Je ziet steeds meer informatiestromen: waar is wat te koop?" Arie van den Brand noemt als voorbeeld een online pagina over voedselstalletjes in West-Friesland, waarbij je langs de weg groente, fruit of bloemen kan kopen. "Die pagina heeft zo’n 50.000 of 60.000 volgers. Met behulp van de kaart kan je dan een rondje rijden en heb je alle boodschappen. Mond-tot-mondreclame is ook belangrijk."

De cijfers die het CBS vandaag heeft gepubliceerd zijn van tot het begin van de coronacrisis. Die crisis heeft volgens Van den Brand een extra positief effect op deze trend. "Zeker, daar ben ik echt van overtuigd. Er kan momenteel niet zo veel, dus het is ook een uitje even. En er is ook meer een soort algemeen bewustzijn van gezonde voeding."

Blijvertje?

Voorlopig zal de vraag en het aanbod alleen maar toenemen, verwacht de landsbouwdeskundige. "Het is een trend die de volgende jaren zal toenemen, is mijn persoonlijke inschatting."

Ook Venema van de Universiteit van Wageningen verwacht dat de trend door de coronacrisis door kan zetten. "Zeker in het voorjaar van 2020, sinds corona, zie je dat meer mensen verse agrarische producten in de regio kopen. Wij hebben nog niet goed kunnen staven waardoor dat komt, maar wat je om je heen ziet is dat het wel zeker heeft aangetrokken om dichtbij te kopen."