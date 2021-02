Afgebrand scoutinggebouw moet van grond af aan worden herbouwd: "Heel treurig"

NAARDEN - Het scoutinggebouw van de Naarder scoutingvereniging, dat vanmorgen werd getroffen door een grote brand, moet van de grond af worden herbouwd. Dat zegt bestuurslid Jeroen Bolweg. "We moeten heel snel zorgen dat we weer een plekje hebben", zegt de geschrokken Naarder.

Het scoutinggebouw ging vanochtend geheel verloren door een brand. Waar er eerst vooral veel rook was, sloegen de vlammen even later al hoog uit het dak. Voor de brandweer was er geen redden meer aan: besloten werd het pand gecontroleerd te laten uitbranden.

De schade voor de Naarder scoutingvereniging is enorm. "We zijn ons pand kwijt, want daar is echt niets meer van over. Daarnaast zijn er ook drie boten verwoest en masten en zeilen van andere boten die we in onderhoud hadden", vertelt Bolweg op NH Radio.

Net weer begonnen

Vanwege de coronamaatregelen werd het scoutinggebouw al een tijdje niet meer gebruikt. Uitgerekend afgelopen weekend waren er voor eerst weer scouts aan de slag gegaan. "We hopen dat we snel weer een ander onderkomen hebben. Dit is echt heel treurig voor iedereen die op de scouting rondloopt."

Hoe de brand is ontstaan, is nog steeds niet duidelijk. Er wordt door de brandweer nog onderzoek gedaan. Het terrein van het afgebrande scoutinggebouw is ruim afgezet, omdat er bij de brand asbest is vrijgekomen.