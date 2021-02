ZIEN: Dronebeelden van schaatsers op de ijsbaan in Waarland

WAARLAND - Je ziet deze dagen overal mensen schaatsen, en natuurlijk ook op de ijsbaan in Waarland. Ralph Smit stuurde zijn drone de lucht in en maakte adembenemende beelden van de bijna oud-Hollands ogende ijsbaan.

De ijsbaan opende gistermiddag voor de basisschoolleerlingen uit het dorp. Later op de dag ging hij ook open voor leerlingen van het voortgezet onderwijs en ouder.

Ook vandaag werd de baan gebruikt door met name basisschooljeugd. Er werden onder meer ijshockeywedstrijden gespeeld op de ijsbaan, zoals hieronder in een video is te zien.

Tekst gaat verder onder de video.