Uitgebreid gesprek met net gestopte Ron Vlaar: "Uitstralen dat je de beste wilt zijn"

WIJDEWORMER - Eerder deze week kwam al naar buiten dat Ron Vlaar per direct stopt met voetbal. De rechterknie van de AZ-verdediger is te veel beschadigd en niet meer geschikt voor topprestaties. We spraken uitgebreid met Ron Beton over dit besluit. "Vorig seizoen was echt iets ultiems."

"Het was moeilijker dan gedacht", vertelt Ron Vlaar op het trainingscomplex van AZ. Even voor het interview deelde hij z'n besluit met z'n teamgenoten. "Ik moet uiteindelijk ook mijn gezondheid respecteren, er is ook nog een leven na het voetbal." Manchester United Vlaar speelde vele wedstrijden voor AZ, maar eentje blijft hem het meest bij en dat was de Europese thuiswedstrijd tegen Manchester United van vorig seizoen. "Toen haalde ik echt een heel hoog niveau. Zo ben ik eigenlijk, uitstralen dat je de beste wilt zijn. Dat er niks te halen valt voor de tegenstander."

Slechts twee wedstrijden kwam Vlaar dit seizoen in actie. Zijn laatste duel was op 15 september in Oekraïne tegen Dynamo Kiev. Wat de inwoner uit Weesp nu gaat doen is nog de vraag. Hij start wel binnenkort aan een trainerscursus en blijft voorlopig ook gewoon bij AZ. "Ik merk wel dat ik bewuster naar wedstrijden kijk." Bekijk de video voor het uitgebreide gesprek met Ron Vlaar.