Automobilist richt wapen om omstanders, waarschuwingsschot gelost bij aanhouding

BADHOEVEDORP - De politie heeft gisteravond een 60-jarige man opgepakt die op de Zeemanslaan vanuit een auto een wapen op omstanders had gericht.

De politie werd rond 20.00 uur getipt over het incident. Direct na de bedreiging reed de man weg, maar agenten slaagden erin hem in een onopvallende auto volgen. Onderweg gooide de man het vuurwapen uit de auto.

Even verderop, op de Nieuwemeerdijk, wisten agenten in een tweede politieauto de man de weg te versperren. Een agent loste vervolgens een waarschuwingsschot omdat de automobilist in eerste instantie niet wilde luisteren naar de aanwijzingen van de politie.

Het wapen bleek uiteindelijk een luchtdrukpistool te zijn. Waarom de man omstanders had bedreigd, blijft vooralsnog onduidelijk.