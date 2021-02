Voorlopig geen betaald parkeren in het Oude Dorp

De gemeente wil in de wijken Randwijck, Elsrijk, Keizer Karelpark en in het Oude Dorp betaald parkeren invoeren. Maar bewoners in het Oude Dorp voelen zich overvallen door de maatregel en zeggen dat ze niet zijn betrokken bij de invoering ervan. Partijen als Burgerbelangen, GroenLinks en AvA, stelden vervolgens kritische vragen over het onderwerp aan de verantwoordelijke wethouder.

Het voorlopig uitstellen van het betaald parkeren in het Oude Dorp is een slag die de bewoners voorlopig lijken te hebben gewonnen in hun felle strijd om de herinrichting van het Oude Dorp. De gemeente wil het historisch centrum een facelift meegeven en de verkeersveiligheid verbeteren.

Tegenstanders wantrouwen de plannen, voelen zich niet serieus genomen en menen dat ze onvoldoende worden betrokken bij de herinrichting van het Oude Dorp. Burgemeester en wethouders leggen de kritiek naast zich neer en stellen dat bewoners en ondernemers vanaf het begin zoveel mogelijk zijn betrokken bij de plannen.