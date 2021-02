Bomenkap Ouderkerk voor nieuwe Amstelbrug gaat voorlopig door tot onvrede van bewoners

OUDERKERK AAN DE AMSTEL - 64 bomen moeten wijken voor de aanleg van de nieuwe Amstelbrug op de grens tussen Amstelveen en Ouderkerk. Dit omdat de nieuwe brug veel breder wordt dan de huidige. Ook zal er een fietsonderdoorgang worden gerealiseerd. De kap zou gisteren beginnen, maar door verwarring over de kapvergunning is dit nog even uitgesteld. Het lijkt er op dat van uitstel geen afstel komt, maar bewoners Jo en Rits blijven zich hard maken voor het behoud van de bomen.

Ook Ouderkerker Jo Blom maakt zich zorgen om het verdwijnen van de groene entree van het dorp. "Gistermorgen dreigde deze bomen hier gekapt te worden, zo, opeens. Mensen zeiden: 'Al is het om zes uur 's ochtends, we komen en gaan daar staan om ons protest te laten horen'."

Toch heeft deze positieve verandering een nare bijsmaak voor Rits Dijkstra. "Ten gevolge daarvan moeten helaas deze bomen in de planvorming van de provincie worden gekapt." Wijzend naar de lindebomen die nu op de weg naar de brug staan doet Rits zijn verhaal. Dit zijn niet de enige bomen die gekapt worden voor de realisatie van de brug, in totaal gaan er meer dan 60 bomen tegen de vlakte, als het aan de provincie ligt.

De verkeerssituatie bij de Amstelbrug is soms nijpend: filevorming tijdens de spits is een dagelijks terugkerend probleem. "Die brug moet vernieuwd worden, en daar heeft de provincie een plan voor bedacht waarmee de brug drie keer zo breed wordt." Beide rijrichtingen hebben op de nieuwe Amstelbrug straks twee rijstroken, nu is dit er maar één per weghelft.

Over de kapvergunning voor de bomen bestond enige onduidelijkheid. Volgens de bewoners was de kapvergunning verlopen, maar wethouder Rineke Korrel legt uit dat de vork anders in de steel zit. "Zo'n kapvergunning is 2 jaar geldig na het afgeven. Binnen die twee jaar moet dan gestart worden met de kap. Dat is eerder al gebeurd, op een andere plek. Deze bomen zullen dus ook echt verdwijnen", aldus de wethouder.

In de nieuwe situatie komen er vanuit Ouderkerk richting de provinciale weg meerdere voorsorteervakken. Die zijn er nu niet en volgens de bewoners is de aanleg hiervan overbodig. Wethouder Korrel ziet dat anders: "Het ontwerp moet decennialang meegaan. Dat ontwerp is ook al vastgesteld en daar zijn alle procedures voor doorlopen, dus het plan is definitief."

"Ik begrijp best dat heel veel inwoners hier moeite mee hebben. Ik snap de emotie ook, dat mensen echt gehecht zijn aan deze mooie bomen. Het is echt wel jammer dat deze bomen weg gaan, dat ben ik met de mensen eens. Daarom gaan we er voor zorgen dat er bomen terugkomen. Dat worden geen sprietjes, maar bomen met een stamdikte van 20 tot 25 centimeter."