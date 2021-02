Bos bloemen en hart onder de riem voor onderkoeld gevonden Weesper

De Weesper besloot zondagnacht van Gouda terug naar huis in Weesp te lopen toen bleek dat de treinen niet meer reden en er ook geen taxi te vinden was. Dat deed hij onder barre omstandigheden: het vroor vijf graden en het sneeuwde ook hard.

De Weesper belde onderweg met zijn moeder om te vertellen dat hij aan het wandelen was, het koud had en uitgeput was. Daarna verbrak de verbinding plots en alarmeerde de moeder de politie. Er werd een grootscheepse zoekactie op touw gezet. De man werd met zware onderkoelingsverschijnselen gevonden op de Weesperbrug, vlak voor Weesp.

Hart onder de riem

Het avontuur van de Weesper was vooral maandag het gesprek van de dag. De gemeente Weesp heeft de man opgespoord met hulp van de politie om hem een bos bloemen en een brief van burgemeester Bas Jan van Bochove te brengen. "De burgemeester wil hem een hart onder de riem steken, want het is nogal een verhaal", zegt een woordvoerder van de gemeente Weesp.

De Weesper wil overigens anoniem blijven. Hoe het nu met hem gaat, is niet bekend.