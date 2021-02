AZ wordt completer: Jonas Svensson en Dani de Wit binnenkort weer bij de groepstraining

In de aanloop naar de wedstrijd tegen Heerenveen was er groot nieuws. Ron Vlaar maakte bekend definitief te stoppen met voetballen. "Ik vind het heel vervelend voor hem. Vooral de manier waarop. Het heeft te maken met zijn fysieke gesteldheid. Ik kan me voorstellen dat je als speler liever zelf het moment bepaalt."

In de thuiswedstrijd tegen Heerenveen kan Jansen wellicht weer een beroep doen op Jordy Clasie, de middenvelder is weer aangesloten bij de groepstraining. Voor Dani de Wit en Jonas Svensson komt het duel nog te vroeg, maar over hen is er wel goed nieuws. "Dat gaat goed. Het ziet er naar uit dat ze een dezer dagen weer gaan aansluiten bij de groep. Ze trainen vreselijk hard en ze willen heel graag de groep weer komen versterken."