"Koop maar geen huis in Schagen hoor, overstroming is een kwestie van tijd"

"Ik kwam bij het onderzoeksinstituut ECN in Petten te werken", verhaalt klimatoloog Bart Verheggen. "En een collega van het KNMI zei tegen mij dat hij in de regio Schagen geen huis zou kopen. Het is immers een kwestie van tijd dat er een overstroming komt. Of al is er maar een dreiging van een overstroming, dan komen de huizenprijzen onder druk te staan."

Hoewel Verheggen klimaatexpert is, had ook hij daar nog niet aan gedacht. "Eerlijk gezegd had ik er, ook als klimaatwetenschapper, niet eens zo bij stilgestaan dat het wel eens niet zo veilig kon zijn om een huis in deze regio te kopen. Dat zet je wel aan het denken."

Amerikanen

Wethouder Jelle Beemsterboer hoort het voor het eerst dat iemand niet in Schagen en omgeving zou willen wonen vanwege een dreiging van overstromingsgevaar. "Een heel groot deel van Nederland staat onder zeeniveau, wel weet ik dat met name Amerikanen het bijzonder vinden dat Nederlanders niet tot de knieën in het water staan."

Er zich zorgen om maken, doet hij niet: "Als er een land is dat goed is in dijken bouwen, dan zijn wij het wel. Bovendien zijn onze dijken zo stevig dat ze, ik meen, zelfs tegen de ergste vloed in 10.000 jaar bestand zijn. Als mensen hier niet zouden willen wonen, dan zou ik ze nog eerder adviseren naar Wieringen of Callantsoog te gaan, als voormalige eilanden."