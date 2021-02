Burgemeester Bijl mag van de gemeenteraad nog even door

PURMEREND - Don Bijl is opnieuw voorgedragen als burgemeester van Purmerend. Hij zal zijn volledige ambtstermijn niet uit zitten want in 2022 gaat hij met pensioen. Bijl schrijft op Twitter dat hij vereerd is en blij dat hij de fusie tussen de Beemster en Purmerend mag afronden. Don Bijl is nu al 12 jaar burgemeester van Purmerend.