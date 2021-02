Het mysterie van Lutjebroekers en hun bijzonder succesvolle 'Hel van '63'

Maar dat succes verklaren is nog best lastig. Van de Vooren heeft nooit uitgezocht hoe het kan dat er onder de gefinishte deelnemers relatief veel Lutjebroekers waren. "Het is lastig voor mij om een verklaring te zoeken. Je zou pas kunnen vertellen of ze Elfstedengenen hebben als je de andere tochten erbij pakt."

Alle 69 toertochtrijders die finishten hadden na de tocht op verzoek van de organisatie van de Elfstedentocht een vragenlijst ingevuld. Ze beantwoordden onder meer vragen over lichamelijke ongemakken na de toer, met wat voor bril en schaatsen ze reden en hoe hun omgeving reageerde op hun succes. Daar ontdekten de historici het succes van Lutjebroek. "Toen we op die lijst keken stonden daar opeens vier Lutjebroekers tussen."

Het waren sporthistorici Jurryt van de Vooren en Marnix Koolhaas die zich enkele jaren geleden verdiepten in de Elfstedentocht van 1963. Voor hun boek 'De mannen van 63' zochten zij uit wie de 69 mannen zijn die de toertocht uitreden - dus niet de wedstrijdrijders. "Als jij van die 10.000 mensen één van de 69 bent die het gehaald heeft is dat onvoorstelbaar. Dan willen we eigenlijk wel weten wie je bent", vertelt Van de Vooren.

Bovendien vindt Kunst dat de Lutjebroekers goede schaatsers zijn. "Dat moet ook een beetje in de genen zitten. Schaatsen is een technische sport. Op elk moment dat het wat minder was, ging je je techniek gebruiken. En je moet ook karakter hebben en niet zo gauw piepen", zoekt hij naar een verklaring.

Volgens Lutjebroeker Arie Kunst is zijn succes en dat van zijn dorpsgenoten mogelijk te herleiden tot de sector waarin ze hun brood verdienden. "West-Friezen zijn opgegroeid in de land- en tuinbouw en dan moest er hard gewerkt worden. Niet teuten, gewoon doorgaan. Dat is de mentaliteit", vertelt Kunst. "Wij zijn allemaal heel erg liefhebbers van schaatsen, het liefst zo ruig mogelijk."

Onder de 69 gefinishte toertochtdeelnemers waren elf landarbeiders, negen veeverzorgers, acht studenten, drie jachtbouwers, twee tuinders, een inseminator, belastingambtenaar en een kantoorbediende, zo blijkt uit het boek De mannen van 63. In totaal kwamen er veertien Noord-Hollanders over de finish.

Lutjebroeker Arie Kunst (83) is 25 jaar oud als hij in 1963 aan de start verschijnt van de Elfstedentocht. Hij was destijds belastingambtenaar en had tot zijn twintigste in de tuinbouw gewerkt.

Andere Lutjebroekers die meereden waren tuinders Jan Botman (destijds woonachtig in Bovenkarspel, maar geboren en getogen in Lutjebroek) en Harry Kok. Metselaar Jan Slagter en tuinder Piet Oud deden mee in het wedstrijdklassement.

In de landbouw was het werk rustiger in de wintermaanden, dus dan werden de schaatsen ondergebonden. "En wij woonden tussen de ijsbanen in en in de polder. Dus als het hard vroor, gingen wij erop."

Het laatste stuk van de tocht noemt Kunst 'een hel'. "Je zag niks en schaatsen was er niet meer bij. Het klinkt misschien een beetje gek, maar toen ik 's morgens aan de start stond was het bladstil. Maar de wind kwam steeds meer opzetten. In het begin heb je daar niet zoveel erg in, later begint dat een beetje zwaar te worden." Dat zijn dorpsgenoot Harry Kok de tocht zonder bril heeft geschaatst schetst dan ook de verbazing van historicus Van de Vooren.

Volgens Arie Kunst was het nooit echt een groot gespreksonderwerp in Lutjebroek.

"Je praat er weleens over maar niet zo dat je er lyrisch van bent. Tot die tijd was het heel gewoon. Na dertig jaar hadden we de eerste reünie en toen begon het een klein beetje bekend te worden. En werd het ook allemaal erger gemaakt. In het begin was het voor ons gewoon 'we hebben een elfstedentocht gereden', dat was het."

Twee keer per week op het ijs

Later rijdt de Lutjebroeker nog drie keer de Elfstedentocht. In 1985 komt hij als wedstrijdrijder om 12.20 uur over de finish. En in 1986 verschijnt hij ook aan de start van de wedstrijd. De laatste keer was 1997 met een deelname aan de toertocht.

Vandaag de dag staat de 83-jarige sportieveling nog twee keer per week op de ijsbaan in Hoorn. Met dit weer gaat hij het liefst de polder in, het ruige natuurijs op. Maar zo ruig als vroeger, daar waagt Kunst zich niet meer aan. "Als de mogelijkheid er is ga ik wel op natuurijs ook. Maar ik kan nu niet te veel kuren meer uithalen."