KNVB vervroegt alle eredivisiewedstrijden op zaterdag

Normaal gesproken wordt bij een verwachte gevoelstemperatuur van -15 graden of lager gekeken of wedstrijden doorgang kunnen vinden of dat de aanvangstijden aangepast kunnen worden. Omdat de mogelijkheid bestaat dat de gevoelstemperatuur zaterdag later op de avond de -15 graden kan benaderen, vangen de wedstrijden eerder aan.

De andere duels die worden vervroegd zijn FC Groningen – PEC Zwolle (naar 12.00 uur), Sparta Rotterdam – Fortuna Sittard (naar 14.15 uur) en ADO Den Haag – PSV (naar 16.30 uur).