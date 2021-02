Schaatser zakt door ijs in haven, omstanders schieten te hulp

HOORN - Een schaatser is vanmorgen door het ijs gezakt bij de Grashaven. Volgens de reddingsbrigade was het ijs op die plek nog niet dik genoeg. "Gister lag daar nog een windwak open."

De schaatser kon zelf niet meer uit het water komen. Na hulpgeroep hebben omstanders en de havenmeester het slachtoffer met lijnen van zeilboten uit het water weten te halen. Daarna is de schaatser opgevangen in het havencomplex. Of het slachtoffer ook meegenomen is naar het ziekenhuis, is niet bekend.

Volgens de reddingsbrigade is het ijs nog niet overal betrouwbaar. "Er zullen altijd waaghalzen zijn die net even verder gaan dan de rest, dat zijn wel de risico’s waar veel tegen aan wordt gelopen tijdens deze dagen", aldus een woordvoerder. Hij adviseert schaatsers ook om bij nood altijd het alarmnummer te bellen, zodat er snel hulpdiensten aanwezig zijn.