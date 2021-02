Terugkijken: drukte en schaatsplezier bij Loosdrechtse Plassen

De gemeente Wijdemeren heeft vanmorgen extra verkeersmaatregelen genomen vanwege de drukte. Die gelden zolang de schaatspret duurt.

Het verkeer naar de Loosdrechtse Plassen wordt geleid vanaf de Vreelandseweg (N201) over de 's-Gravelandseweg. Het verkeer naar de Ankeveense Plassen over de Loodijk (N236) moet over het Hollands End. Verkeer naar Kortenhoef op de Vreelandseweg (N201) moet over de Kortenhoefsedijk. Andere wegen naar de plassen worden door de gemeente en de politie afgesloten.