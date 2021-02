🔴 LIVE: Kijk hier mee naar drukte en schaatsplezier bij Loosdrechtse Plassen

WIJDEMEREN - Drukte op de wegen richting de Loosdrechtse Plassen momenteel: veel schaatsers proberen het ijs te bereiken voor een schaatstocht. De politie en gemeente hebben maatregelen genomen om de drukte in goede banen te leiden. Kijk hieronder live mee naar de situatie bij de Loosdrechtse Plassen via de livestream van NH Nieuws.

Zo heeft de gemeente Wijdemeren vanmorgen extra verkeersmaatregelen genomen, die gelden zolang de schaatspret duurt.

Het verkeer naar de Loosdrechtse Plassen wordt geleid vanaf de Vreelandseweg (N201) over de 's-Gravelandseweg. Het verkeer naar de Ankeveense Plassen over de Loodijk (N236) moet over het Hollands End. Verkeer naar Kortenhoef op de Vreelandseweg (N201) moet over de Kortenhoefsedijk. Andere wegen naar de plassen worden door de gemeente en de politie afgesloten.