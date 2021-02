Man negeert vaarverbod en breekt ijs op Prinsengracht: "Het is echt open gevaren"

AMSTERDAM - Voor schaatsliefhebbers zullen het geen leuke beelden zijn: een schipper heeft vanmorgen met zijn bootje het ijs op de Prinsengracht, ter hoogte van de Noordermarkt, kapot gevaren. In dit gebied geldt een vaarverbod, zodat er een dezer dagen mogelijk geschaatst kan worden.

Volgens Lennart werd de man snel op Amsterdamse wijze gecorrigeerd door omstanders: "Hij is staande gehouden omdat iedereen op de brug ging roepen wat hij aan het doen was. Toen zag hij pas dat de Eenhoornsluis dicht was en heeft hij rechtsomkeer gemaakt." De man leek niet door te hebben dat de tocht op het water verboden is.

Buurtbewoner Lennart Booij was zijn fiets aan het vastzetten aan de brug op de Prinsengracht, ter hoogte van de Noordermarkt, toen hij een hard geluid hoorde. Een klein bootje was door het ijs aan het varen. "Het was een raar gezicht. Dat er een vaarverbod geldt heeft deze man klaarblijkelijk niet doorgehad."

Opengebroken ijs

Egbert de Vries, wethouder Verkeer en Vervoer, Water en Luchtkwaliteit, heeft de IJsnota laten ingaan omdat er sprake is van strenge vorst in de stad. In sommige delen van de stad geldt daarom een vaarverbod, wat moet voorkomen dat het vormende ijs wordt beschadigd. Dit moet de kans om op de grachten te kunnen schaatsen vergroten.

Helaas is dit stukje water aan de Prinsengracht nu toch opengebroken. "Hij kwam aanvaren met behoorlijk krakend ijs. Je kan het spoor zien, het is echt opengevaren. Dus het is maar hopen dat het weer vriest."

"Een beetje dom"

Lennart zegt het raar te vinden dat de man is gaan varen terwijl er verder niemand is: "Het is zoals Maxima zei... Een beetje dom!"