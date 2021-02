De Peiling: regering moet voedselindustrie dwingen voedsel gezonder te maken

Gezondheidsorganisaties trekken aan de bel. Als er niet snel iets verandert in het eetpatroon van de Nederlanders, zal in 2040 twee derde van de bevolking aan overgewicht lijden. De 'Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie' wil dat de politieke partijen in een nieuw regeerakkoord supermarkten en fabrikanten via wetgeving opleggen eten en drinken gezonder te maken.